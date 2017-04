Pour Steeve Briois, le FN espère remporter les voix de Dupont-Aignan

publié le 25/04/2017 à 23:20

Marine Le Pen n’a pas perdu de temps ; dès le 24 avril, au lendemain de sa qualification pour le deuxième tour de l’élection présidentielle, la candidate du Front national est repartie en campagne. Une tactique que Steeve Briois, vice-président du parti et maire d’Hénin-Beaumont, commente au micro de RTL.



"L’objectif de Marine Le Pen est de faire 50 % des voix plus une pour pouvoir entrer à l’Élysée, et il a donc été décidé de faire campagne tout de suite et de ne pas attendre.", explique-t-il. Il qualifie cette campagne de "proche du peuple", insistant sur le fait que les premiers déplacements ont été faits à Rouvroy, une ville "laminée par le chômage".

"Marine Le Pen a pris l’habitude d’aller rencontrer directement les français", poursuit-il. Pour lui, la victoire est à protée de main : "L’écart (avec Emmanuel Macron, ndlr) n’est pas si énorme que cela et nous faisons appel à la lucidité des Français (…) L’idée c’est de pouvoir rassembler ce peuple Français. Aujourd’hui nous espérons pouvoir gagner la confiance de ceux qui ont voté par exemple pour Monsieur Dupont-Aignan."