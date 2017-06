Emmanuel Macron va inaugurer la nouvelle ligne TGV Paris-Rennes

publié le 29/06/2017 à 09:46

Paris-Rennes en 1h25 au lieu de 2h04. Paris-Bordeaux en 2h04 au lieu de 3h14. À partir du 2 juillet, les temps de trajet en TGV se réduisent considérablement grâce à l'ouverture de deux nouvelles lignes à grande vitesse (LGV). "C'est comme si la carte de France était passée dans une machine à laver et qu'elle avait rétréci", se félicite Guillaume Pepy au micro de RTL, jeudi 29 juin. Pour l'inauguration, Emmanuel Macron montera à bord d'un train vers Rennes. "Il fait le train inaugural. (...) On se prépare à ce train inaugural", souffle le PDG de la SNCF.



Les réservations, ouvertes depuis bien longtemps, rencontrent un certain succès. "On a un million de réservations déjà. C'est 40% des de plus que d'habitude", affirme Guillaume Pepy qui met surtout l'accent sur le confort pour les usagers : "Ça va changer la vie des gens qui voyagent. (...) Bordeaux devient comme Lyon. On pourra faire l'aller-retour entre Bordeaux et Paris en une après-midi".

À cette occasion, "40% des horaires de train" qui changent dans la nuit du 1er au 2 juillet. L'opération, inédite, requiert cependant une "période de rodage", prévient Guillaume Pepy. "On ne peut pas changer 40% des horaires de train et être nickel à l'instant où on les change. Il faudra un peu de bienveillance et de compréhension. Les premières semaines ne vont pas être faciles parce qu'on n'a jamais fait ça".