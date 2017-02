Les fausses entreprises contactent les demandeurs d'emploi inscrits sur le site afin de leur soutirer de l'argent.

08/02/2017

Le sort des chômeurs n'arrête pas les escrocs et ces derniers ont trouvé un nouveau créneau : les sites d'offres d'emploi et notamment le plus important pole-emploi.fr qui rassemble chaque jour 600.000 offres d'embauche. En 2016, Pôle emploi a débusqué pas moins de 11.000 fausses offres d'emploi et ainsi du bloquer 4800 comptes d'entreprises qui n'ont en fait aucune activité.



Des offres frauduleuses plus vraies que nature : toutes les caractéristiques d'une offre classique sont présentées : employeur, description de poste, salaire... Des arnaques qui ont toujours existé mais qui se sont multipliées ces dernières années, depuis que l'organisme autorise les employeurs à accéder librement aux CV des demandeurs d'emploi. Les faux "employeurs" peuvent donc publier directement sur le site et ainsi avoir accès aux quelques huit millions de CV présents dans la base de données de l'organisme public.

Pôle emploi reconnaît que les fausses offres sont de plus en plus crédibles

Objectif des malfrats : avoir à disposition une base de données de victimes potentielles afin de demander à celui qui sera "embauché" d'avancer les frais, en avançant du matériel par exemple. Une fois la somme versée, le prétendu employeur disparaît avec l'argent. Autre méthode, les escrocs peuvent également se servir des coordonnées bancaires du "salarié" demandées au préalable ouvrant la voie au dépouillement du compte bancaire.



La directrice générale de l'organisme a affirmé au journal le Figaro que "le travail de vérification des offres d'emploi et de l'authentification des sociétés est mené par 4.200 agents de pôle emploi avec l'aide d'algorithmes qui tournent en permanence". Face à ces tentatives d'escroquerie, l'organisme appelle les chômeurs à la plus grande vigilance et recommande aux demandeurs d'emploi d'être très attentifs à toutes demandes d'achat de matériel et d'avance de frais.