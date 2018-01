publié le 04/01/2018 à 11:56

C'est le grand débat de société qui va agiter la France en 2018. Le 18 janvier prochain s'ouvrent les états généraux de la bioéthique. Au cœur des discussions seront notamment débattues l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, y compris les couples lesbiens et les femmes célibataires, et la légalisation de la GPA.



Deux sujets chers à La Manif pour tous qui combat ouvertement ces questions de société au nom du bien être de l'enfant.

Mercredi 3 janvier, un sondage est publié en Une du journal La Croix. Les Français se prononcent majoritairement favorables à ces deux mesures (64% pour la GPA et 60% pour l’extension de la PMA à toutes). Ce qui n'étonne pas tellement Ludovine de La Rochère, jointe par RTL.fr, qui rappelle qu'un sondage aux résultats semblables a déjà été dévoilé en septembre dernier.

La présidente du mouvement anti-mariage pour tous fait un "constat important". Pour elle, ces résultats ne sont pas la traduction d'un sujet qui rassemble une majorité de Français, mais tout l'inverse : "Ce sont des sujets qui divisent profondément les Français (...) et Emmanuel Macron a toujours dit qu'il mettait une condition de large consensus". Pour le moment, il n'existe pas. Et la question est encore loin d'être actée au gouvernement qui garde un flou autour du sujet.

L'influence limitée de La Manif pour tous ?

Dans l'article du quotidien catholique, un sociologue fait remarquer que ces réponses "attestent une influence très limitée (...) d'un mouvement comme La Manif pour tous". Un mouvement qui porte depuis 5 ans le combat contre ces propositions sur ces sujets sur la famille avec les arguments qui sont les leurs.



Mais pour sa cheffe : "Certains commentateurs essayent toujours de nier l'influence et l'impact de La Manif pour tous (...) qui est probablement l'un des mouvements sociaux les plus importants depuis des dizaines d'années, voire depuis la Libération". Certains rassemblements ont réuni plus d'un million de personnes selon les organisateurs. Pas autant selon la police. Mais rien de comparable tout de même à Mai 68...

Pour le moment, pas de manifestation prévue du côté de Ludovine de La Rochère et ses partisans, même s'ils se disent "inquiets" de l'ouverture des états généraux sur la bioéthique.



L'heure est à la réflexion : "Il faut réfléchir à ce qui est le mieux. Il y a urgence à se poser les bonnes questions", martèle notre interlocutrice. Pour ce qui est de la mobilisation, "on verra dans les mois qui viennent, répond Ludovine de La Rochère. Cette division entre les Français risque de s'ancrer davantage avec l'ouverture du débat".



En "évoquant les enjeux et les conséquences de la PMA en absence de père", elle estime que "l'opinion publique peut basculer dans le sens d'une opposition". Celle qui a succédé à Frigide Barjot espère tout de même "un débat constructif et une réflexion commune", comparant ces questions à l'écologie : "En matière d'écologie, on a fait tout et n'importe quoi, et maintenant on constate les dégâts".