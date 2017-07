Plus d'un Français sur sept ne sait pas nager, selon une étude

et AFP

publié le 18/07/2017 à 11:52

Plus d'un Français sur sept déclare ne pas savoir nager, selon une étude publiée mardi 18 juillet dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de l'agence sanitaire Santé publique France. En France, les noyades représentent près de 500 décès accidentels chaque été.



Néanmoins, l'étude note que des progrès ont été accomplis en la matière. Plus les participants à l'étude sont jeunes, plus la proportion de personnes sachant nager est élevée, selon cette estimation relative à la capacité à nager de la population. En 2016, 83,7% des 15-75 ans habitant en France métropolitaine déclaraient savoir nager. En 2010, ils étaient 81,3%. Il y a donc eu une augmentation globale de 1,5 point, ce qui est "significatif", pour les auteurs de l'étude.

"L'apprentissage de la nage à partir des années 1960, notamment en milieu scolaire, est probablement à l'origine de l'amélioration considérable de l'aptitude à la nage de la population, en particulier chez les femmes", écrivent-ils. Néanmoins, beaucoup des personnes de la tranche d'âge 55-75 ans ne savent pas nager.



Le BEH souligne qu'il s'agit d'une tranche d'âge particulièrement concernée par les noyades et rappelle que l'apprentissage de la nage "peut se faire à tout âge". En 2016, les 65 ans et plus étaient seulement 64,7% à savoir nager, contre 95% des jeunes de 15-24 ans à la même date.