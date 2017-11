Plainte pour violences policières à Mantes-la-Jolie : la police des polices saisie

publié le 13/11/2017 à 17:43

L'IPGN, la "police des polices", a été saisie de l'enquête sur une interpellation à Mantes-la-Jolie au cours de laquelle un homme de 27 ans a été grièvement brûlé aux bras, a annoncé lundi le procureur de la République de Versailles.



Le parquet a décidé de faire poursuivre l'enquête ouverte jeudi 10 novembre pour "violences par dépositaire de l'autorité publique" par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), a indiqué le procureur Vincent Lesclous dans un communiqué.

L'enquête avait été dans un premier temps confiée au bureau de déontologie de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP), après une plainte déposée par les sœurs de la victime présumée auprès d'une brigade de gendarmerie des Yvelines.



Selon l'avocat du plaignant, Me Calvin Job, lors de son interpellation mardi vers 17 h, le jeune homme dit avoir été frappé, victime d'injures racistes, et maintenu, menotté, contre un chauffage dans le fourgon qui l'emmenait au commissariat de Mantes-la-Jolie, malgré ses cris de douleur.



D'après la procédure initiale établie par la police, citée par le parquet, une patrouille à pied inspectait des véhicules stationnés dans un parking quand elle a été "prise à partie" par cet homme, qui les a insultés, selon le communiqué du parquet.



"Lors de son interpellation, il s'est rebellé et à tenté de prendre la fuite", poursuit le parquet. Dans le fourgon, toujours selon la procédure initiale, le plaignant s'est "débattu" avant d'être "allongé sur le dos au sol" puis "maintenu par trois fonctionnaires de police". Il a continué à "insulter" les policiers, précise le parquet.

Brûlures au troisième degré

Au contraire, selon Me Job, son client a consenti sans "aucune opposition" au contrôle d'identité qui lui était notifié, fournissant une vidéo qu'il présente comme celle de l'interpellation.



Placé dans un premier temps en garde à vue pour "outrage et rébellion", le jeune homme a ensuite été acheminé à l'hôpital de Mantes où sa garde à vue a été levée.Rentré chez lui puis revenu aux urgences, il a été orienté plus tard vers un hôpital parisien où des brûlures "de deuxième et de troisième degrés, aggravées par le diabète" dont il souffre, ont été diagnostiquées, selon le parquet. Il a été opéré vendredi et devait rester hospitalisé une semaine, a indiqué son avocat.



"Compte tenu de la gravité de cette affaire et des blessures constatées sur l'individu "un dispositif propre aux victimes gravement traumatisées a été activé", conclu le parquet dans son communiqué.