publié le 11/11/2017 à 12:26

Ce drame avait suscité un vif émoi au sein de la communauté asiatique en Seine-Saint-Denis. Le 7 août 2016 à Aubervilliers, Chaolin Zhang, un immigré chinois de 49 ans travaillant comme ouvrier textile, avait été agressé par des adolescents. Sévèrement blessé, en raison d'une lourde chute sur la tête consécutive à un coup de pied, il était décédé après cinq jours de coma. L'un des agresseurs, âgé de 15 ans au moment des faits, a été condamné vendredi 10 novembre à cinq ans de prison, dont trois avec sursis, et mise à l'épreuve.



Ce jeune homme était notamment jugé par le tribunal pour enfants de Bobigny pour "vol avec violences ayant entraîné la mort", les adolescents ayant dérobé à la victime une sacoche contenant un chargeur de portable et quelques bonbons. Une circonstance aggravante a été retenue : le fait que l'agression avait un caractère "raciste", qu'elle ait été commise "en raison de "l'appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une nation".

Trois jeunes sont poursuivis dans cette affaire qui avait entraîné des manifestations à Paris et Aubervilliers, où travaillent plus de 10.000 personnes originaires de Chine autour de la première plateforme d'import-export textile d'Europe. Les deux autres mis en cause, 17 et 19 ans lors des faits, seront jugés prochainement par la cour d'assises des mineurs.



Les proches de Chaolin Zhang assistaient vendredi 10 novembre à l'audience qui se tenait sous le régime de la publicité restreinte, mis en oeuvre lorsque des mineurs sont jugés. Les proches "ne peuvent se satisfaire de cette peine, qui ne les apaise pas, qui ne répare pas", a déclaré à l'AFP leur avocat, Vincent Fillola. Mais, a-t-il ajouté, "y-a-t-il une peine qui puisse apaiser la douleur des Zhang ?"