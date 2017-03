publié le 15/03/2017 à 13:41

Une mère d'une enfant de 15 mois et son compagnon ont été interpellés pour actes de torture et de barbarie. Ils auraient placé le bébé dans une machine à laver. Le 11 mars, le personnel hospitalier d'un établissement de Perpignan a signalé au procureur de probables violences infligées à une fillette blessée, traitée dans leur service. La mère se contentait d'expliquer qu'elle était tombée.



Le 13 mars, les policiers de la sûreté départementale ont interrogé la mère. Elle a fini par avouer que son compagnon, le beau-père de l'enfant, l'avait placée dans une machine à laver, d'une laverie automatique. Il l'avait fait tourner manuellement sans fermer le hublot. Quant à la mère, elle n'aurait rien dit car celui-ci l'aurait menacé de mort. Le beau-père a été interpellé à son tour. Il nie les faits d'actes de torture et de barbarie, et explique qu'il voulait simplement "bercer l'enfant". Le couple sera présenté à la justice, ce mercredi 15 mars dans l'après midi.