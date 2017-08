publié le 23/08/2017 à 22:38

La police néerlandaise a trouvé une camionnette immatriculée en Espagne et contenant des bouteilles de gaz dans la soirée du 23 août aux abords d'une salle de concert évacuée plus tôt dans la soirée en raison d'une menace terroriste". "En lien avec une menace terroriste, le concert d'Allah-Las n'aura pas lieu ce soir, sur ordre de la police", a écrit sur son compte Twitter la salle Maassilo, située dans une zone portuaire au sud de la ville. Peu après 22h30, la police de Rotterdam a annoncé que le chauffeur de la camionnette avait été arrêté.



L'information sur une menace terroriste qui a provoqué cette évacuation émanait de la police espagnole a confié le maire de Rotterdam."Cela a eu lieu après l'arrivée d'informations au sujet d'une possible menace terroriste", a ensuite confirmé la police de Rotterdam dans un communiqué. "La police a tellement pris cette information au sérieux qu'après concertation, l'organisation a décidé d'annuler l'événement."

Un pays jusqu'à présent épargné par le terrorisme

Le groupe rock californien Allah-Las devait se produire à 20h30 et les portes de la salle devaient ouvrir une heure plus tôt. Des agents de police munis de gilets pare-balles étaient postés près de la salle, d'une capacité d'environ mille personnes, a constaté la radio-télévision publique néerlandaise NOS. L'immeuble a été évacué, des dizaines de spectateurs ont été refoulés et l'unité antiterroriste du Service d'interventions spéciales (DSI) s'est rendu sur place, ajoute le média néerlandais.

Une enquête a été ouverte, a précisé la police de Rotterdam. Cet incident survient moins d'une semaine après deux attaques au véhicule-bélier en Espagne revendiquées par le groupe État islamique (EI) et dans un contexte de forte menace terroriste en Europe. Les Pays-Bas ont pour l'heure été épargnés par la vague d'attentats qui ébranle leurs proches voisins européens. Mais les autorités restent sur leurs gardes en raison de plusieurs alertes ces derniers mois et de rapports indiquant que des individus liés aux attentats de Paris et de Bruxelles sont brièvement entrés dans le pays.



En juin, un Néerlandais, connu des autorités comme étant potentiellement radicalisé, avait été arrêté pendant qu'il filmait à l'extérieur du Philips Stadium à Eindhoven (sud), l'un des plus grands stades des Pays-Bas. L'interpellation avait eu lieu quelques semaines après l'attentat de Manchester qui avait fait 22 morts à la sortie d'un concert de la pop-star Ariana Grande.