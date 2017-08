Attentat de Manchester : un "héros" poursuivi pour vol sur des victimes

publié le 16/08/2017 à 16:45

L'habit ne fait pas le moine. Et les circonstances, non plus, ne font pas le héros. Tout laissait penser que Chris Parker, 33 ans, en était un, ayant aidé des victimes de l'attentat de Manchester, lors du concert d'Ariana Grande. Mais le jeune homme leur aurait également dérobé des biens. Il a comparu, ce mercredi 16 août, devant la Justice, accusé d'avoir volé les effets personnels de deux personnes secourues.



Selon l'agence britannique Press Association, ce sans domicile fixe a plaidé non coupable des deux chefs d'inculpation et a été placé en détention provisoire jusqu'à sa prochaine comparution, le 13 septembre prochain.

Il est soupçonné d'avoir volé le sac à main d'une femme blessée dans cet attentat-suicide qui avait fait au total 22 morts, le 22 mai dernier. Il doit également répondre du vol du téléphone portable d'une adolescente.

"Mon instinct m'a poussé à courir et essayer d'aider"

"J'ai entendu un boum et une seconde après j'ai vu un éclair blanc puis de la fumée et j'ai entendu crier, avait-il déclaré, au lendemain de l'événement. Ça m'a collé au sol. Ensuite, je me suis relevé et au lieu de m'enfuir, mon instinct m'a poussé à courir et essayer d'aider".



Chris Parker, qui faisait régulièrement la manche aux abords de la Manchester Arena, où a eu lieu le drame, avait été salué pour son courage. Il avait également confié avoir tenté de réconforter une petite fille et une femme d'une soixantaine d'années. Celle-ci avait fini par succomber à ses blessures.



Ses déclarations avaient attiré l'empathie de l'opinion publique, si bien qu'une levée de fonds avait été organisée pour le soutenir. Quelque 55.000 euros ont été réunis, mais ne lui ont toujours pas été remis. Une coquette somme, dont il ne pourrait finalement jamais voir la couleur.