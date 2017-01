LE MAG POL - La percée du candidat du mouvement En Marche rend fébriles les principaux candidats à l'élection présidentielle.

Dans tous les partis, du Parti socialiste au Front national, un petit doute est en train de gagner tout le monde. Qui sera la victime du phénomène Macron ? "Tout le monde pensait que Macron était la baudruche et qu'elle allait se dégonfler. Sauf que pour l'instant, elle ne se dégonfle pas. Dans les meetings, les milliers de gens qui viennent voir le phénomène politique sont toujours là", relève Christophe Jakubyszyn, directeur de l'information de TF1-LCI.



Guillaume Roquette, journaliste au Figaro, estime qu'il y a eu "une erreur d'analyse". "On pensait que la bulle Macron allait se dégonfler parce qu'on a senti beaucoup d'ambiguïté, de la confusion, de l'imprécision dans ce que seront les propositions d'Emmanuel Macron : il voulait supprimer les 35 heures, maintenant il ne veut plus. Cette ambiguïté le sert. Il va dans des meetings, il dit "Aimez-moi" et pour l'instant ça paye."



Malgré la pression des partis politiques à son égard, il conserve son calendrier. Il propose désormais à ceux qui le souhaitent de s'inscrire sur le site de En marche pour les législatives. Le mouvement d'Emmanuel Macron, rejoint par Alain Minc, présentera 577 candidats en France. 50% d'entre eux seront nouveaux. "Beaucoup de députés socialistes dorment très mal en ce moment. Emmanuel Macron veut savoir maintenant s'ils se rallient. Ils leur demandent de se rallier sur sa bonne mine à lui, pas du tout sur un programme", note Olivier Mazerolle.

