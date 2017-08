Selon un porte-parole de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP ), "l'opération a mobilisé 17 engins et 77 sapeurs-pompiers".

publié le 23/08/2017 à 11:49

C'est dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 août, qu'un violent incendie s'est déclaré dans un immeuble de six étages du XVIIe arrondissement de Paris. Le bilan fait état de trois blessés, dont un grave. Le feu s’est déclaré rue Hélène vers 1h du matin au rez-de-chaussée d'un immeuble d’habitation avant de se propager dans la cage d’escalier, vers les étages supérieurs, jusqu’aux chambres de bonnes, avant de finalement gagner la toiture du bâtiment. Selon un porte-parole de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP ), "l’opération a mobilisé 17 engins et 77 sapeurs-pompiers".



Trois sauvetages ont été effectués. L'incendie a été éteint vers 5h du matin. Le sinistre a fait un blessé grave : un habitant qui se trouve aujourd'hui en "urgence absolue". Deux pompiers ont également été plus légèrement blessés mais sont désormais hors de danger.

Une femme tente de se suicider en s'immolant par le feu

Selon Le Parisien, le brasier a été allumé par une femme qui a tenté de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu, dans son appartement situé au rez-de-chaussée. Lorsque les flammes ont gagné le reste de l’immeuble, elle a pris la fuite avant d’être retrouvée par les forces de l’ordre, boulevard des Batignolles. Elle a aussitôt avoué qu’elle avait provoqué l’incendie. La femme souffre de brûlures au torse et aux mains. Elle a été transportée à l'hôpital Saint-Louis et ses jours ne sont pas en danger.

Important incendie #Paris 17ème. Feu toujours non circonscrit plusieurs heures après son déclenchement. pic.twitter.com/xRqugyiRsg — LINE PRESS (@LinePress) 23 août 2017