L'accès de violence du prévenu de 25 ans a été causé par un simple geste affectueux entre les deux hommes.

Le tribunal de Pontoise (Val d'Oise) a condamné, vendredi 23 décembre, un jeune homme de 25 ans à quatre mois de prison ferme pour avoir violemment frappé un couple d'homosexuels devant un lycée situé à Argenteuil. Le 24 novembre dernier, le prévenu avait copieusement injurié et frappé le couple en pleine rue. Un accès de violence causé par un simple geste affectueux entre les deux hommes.



"Vous n'avez pas honte, il y a des familles autour", avait-il lancé aux victimes, selon une source policière. Il leur avait asséné un coup-de-poing et un coup dans le tibia avant de remonter dans sa voiture, selon cette source. Les deux homosexuels, dont le plus jeune était âgé de 19 ans au moment des faits, s'étaient vu délivrer un et trois jours d'incapacité totale de travail (ITT). Les juges ont suivi les réquisitions du procureur et décidé de maintenir le prévenu en détention.

"Il a fait n'importe quoi ce jour-là", a convenu son avocat, maître Raphaël Lehman. Ce dernier a fait valoir que son client, dont le casier judiciaire porte plus d'une dizaine de condamnations pour vols ou violences, travaillait "depuis plus d'un an et demi" et "avait une compagne".



Le prévenu a "dit être réinséré, mais la première des réinsertions c'est la tolérance", a rétorqué Me Ariane Lachenaud, avocate des parties civiles. "Très satisfaite" de cette condamnation, elle s'est félicitée que la circonstance aggravante de violences commises "en raison de l'orientation sexuelle des victimes", qui était contestée par le prévenu, ait été retenue par le tribunal.