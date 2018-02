publié le 13/02/2018 à 14:35

Son attitude devant plusieurs établissements scolaires de la capitale a "attiré l'attention". Un homme au comportement suspect a été aperçu devant plusieurs écoles de l'est parisien ce mardi 13 février. Il est recherché par les autorités depuis la matinée, comme le fait savoir la préfecture de police dans un bref communiqué.



"Prévenus par les responsables d'établissements scolaires, les services de police se sont totalement mobilisés pour retrouver la trace de l'individu en cause, l'interpeller et élucider les motifs de sa présence et de son attitude", a ajouté la préfecture de police, sans plus de précisions. "À ce stade, et après échanges entre le préfet de police et le recteur, aucune consigne de confinement général n'a été donnée", ajoute la préfecture de police, indiquant que l'homme recherché a été aperçu "depuis 8 heures" ce mardi.

Le recteur de l'académie de Paris "a diffusé des consignes de vigilance aux entrées et aux abords des établissements" et "les services de la préfecture de police sont également mobilisés à proximité des établissements", précise le communiqué.