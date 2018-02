publié le 13/02/2018 à 12:30

La prise d'otage était étonnante, et le placement en garde à vue de ses victimes présumées tend à remettre en cause la véracité de cette thèse. Un convoyeur de fonds, sa fille et son coéquipier sont en garde à vue depuis ce lundi 12 février à Lyon, selon des sources proches du dossier, après le braquage, d'une grande maîtrise, d'un fourgon de convoi de fonds. Le convoyeur affirmait avoir livré plusieurs millions d'euros à deux malfrats qui avaient séquestré sa fille de 22 ans.



Le convoyeur a été convoqué samedi 10 février, de même que sa fille et l'un de ses coéquipiers, à l'Hôtel de police de Lyon. Tous trois ont été entendus par les enquêteurs et leur garde à vue à débuté ce lundi 12 février, a précisé une de ces sources à l'AFP, confirmant une information de la chaîne LCI. Cette garde à vue peut se prolonger durant 96 heures.

Selon les dires de la jeune femme de 22 ans, celle-ci avait été enlevée dans son appartement, jeudi 8 février à 18h30, par deux faux plombiers, qui, après l'avoir ligotée, l'auraient contrainte à appeler son père, employé en Suisse pour une société de transport de fonds. Ce dernier, qui était en train d'effectuer une tournée avec son collègue dans un fourgon blindé rempli d'argent, aurait alors accepté d'en remettre le contenu à plusieurs hommes armés qui l'attendaient sur un parking près de Chavornay.

Le montant du butin avait été chiffré entre 20 et 30 millions de francs suisses - entre 17 et 26 millions d'euros. Relâchée par ses "ravisseurs", la jeune femme, apparemment "très choquée", avait été découverte par un passant au bord d'une route sur la commune de Tramoyes, dans l'Ain, et conduite à la gendarmerie. Les malfaiteurs étaient depuis activement recherchés par les enquêteurs, mais les soupçons s'orienteraient davantage vers les victimes présumées du braquage.