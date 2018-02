publié le 13/02/2018 à 12:20

Un accident qui aurait pu avoir des conséquences bien plus dramatiques. Dimanche 11 février, alors qu'un groupe de randonneurs effectuait une balade en raquettes sans guide dans le Massif des Vosges, une femme de la troupe est tombée dans un ravin d'une centaine de mètres, relate L'Est Républicain.



Dans la foulée, ses compagnons, qui ne parvenaient pas à établir de contact avec elle, ont alerté les secours. Les équipes du peloton de gendarmerie de montagne de Xonrupt-Longemer ainsi que des pompiers spécialisés dans le secours en montagne ont rapidement été dépêchés sur le lieu de l'accident. Un endroit escarpé, situé sur la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle, indique L'Est Républicain.

Les secours ont alors pu constater que si la randonneuse souffrait de nombreuses fractures et de plusieurs plaies, elle était, par miracle, toujours en vie. Depuis, elle a été prise en charge au centre hospitalier de Remiremont.