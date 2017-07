publié le 08/07/2017 à 16:23

Les imams se mobilisent. Imams français mais aussi européens ont lancé ce samedi 8 juillet à Paris une "marche contre le terrorisme". S'ils ne sont qu'une trentaine au départ des Champs-Élysées, ils espèrent bien "lancer un mouvement d'ampleur en Europe". "Notre message est clair : on ne peut pas associer l'islam à ces barbares et ces assassins", a déclaré l'imam Hassen Chalghoumi, à l'initiative de cette marche, soutenue par l'intellectuel Marek Halter.



Entouré d'une trentaine d'imams venus de différentes régions de France mais aussi d'Italie, du Portugal ou de Belgique, il a appelé "la société civile à la mobilisation" alors que les attentats jihadistes ont fait ces dernières années des centaines de victimes en Europe et que "7.000 jeunes sont partis en Irak ou en Syrie".

Cette "marche", qui vient de se lancer ce samedi 8 juillet, s'achèvera le 14 juillet en France, où vit la plus importante communauté musulmane d'Europe avec plus 3,5 millions. Avant cette date, la délégation d'imams se rendra en car dans différents lieux marqués par des attentats : Berlin, Bruxelles, Saint-Étienne-du Rouvray, Toulouse et Nice.

Une initiative qui fait débat

Mais cette initiative fait aujourd'hui débat. Connu pour ses prises de position contre l'islam intégriste et ses rapports d'amitié avec la communauté juive, qui lui valent critiques et menaces, Hassen Chalghoumi, ancien imam de Drancy, est largement rejeté par les responsables musulmans.



Interrogé sur l'absence de fidèles au lancement de cette "marche des musulmans" et sur le rejet de son initiative par le Conseil français du culte musulman (CFCM, organe représentatif et premier interlocuteur du gouvernement), ce dernier a "refusé d'entrer dans une polémique", relevant qu'il fallait interroger les motivations de ceux qui "critiquent l'initiative d'une marche contre les barbares".



L'imam de Lisbonne, David Munir, a lui salué "une initiative historique en Europe" : "Certains personnes commettent des crimes au nom de l'islam, nous sommes ici pour dire 'pas en notre nom'. Pas pour dire que l'islam est une religion de paix, ce que vous savez, mais pour dire que nous cherchons ici notre identité, une identité européenne".