Orvault : la mère de Pascal Troadec évoque l'existence de "5 millions d'euros"

publié le 13/03/2017 à 18:55

"Un peu de colère et beaucoup de tristesse". Renée Troadec, la mère du père de famille sauvagement assassiné avec sa femme et ses deux enfants, demeure encore stupéfaite par ce drame avoué par son gendre Hubert Caouissin. "Je n'en reviens pas", dit-elle lundi 13 mars sur l'antenne de RTL. "Il n'était pas comme ça. Il était gentil, serviable", se rappelle-t-elle, même s'il est possible qu'il n'ait "peut-être pas guéri" depuis son burn-out d'il y a trois ans.



Une semaine après les aveux, les enquêteurs se penchent toujours sur la piste d'un "trésor" caché, composé de lingots et pièces d'or. Ce jackpot "existe", affirme Renée Troadec qui évoque "50 kg d'or" et une valeur de "cinq millions d'euros". Une somme dont s'était vantée son fils et avait attiré les convoitises de sa sœur Lydie et donc de son compagnon Hubert Caouissin. "On a eu une réunion de famille, ça s'est très mal passé", se rappelle alors la mère, concernant l'éventualité de partager ce trésor. "Ça a fait voler ma famille en éclats (...) On ne veut plus entendre parler de ça".

Aujourd'hui, les enquêteurs tentent toujours de déterminer le rôle exact de Lydie Troadec. Impossible de savoir pour le moment si elle a directement participé à la tuerie. Selon sa mère, elle est restée avec le petit-fils durant la nuit du 16 février. "Sa place n'est pas en prison", estime Renée Troadec même si elle ne peut que constater que sa fille est en détention provisoire pour avoir "nettoyé la voiture de Sébastien (le fils de 21 ans assassiné) et enlevé les tâches de sang". En effet, Lydie Troadec a été mise en examen pour "modification de l'état des lieux d'un crime et recel de cadavres".