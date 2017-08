Oise : une fête pour célébrer "la vertu" des jeunes filles fait débat

publié le 14/08/2017 à 19:22

Disparue en 1987 dans ce village de l'Oise, la tradition de "la fête de la Rosière" pourrait revenir en 2019, comme le souhaitent les membres de la congrégation religieuse de la Confrérie de Saint-Médard.



Selon les informations du Parisien, les critères de sélection suscitent cependant des avis divergents : traditionnellement, la fête de la Rosière célèbre une jeune fille de la commune récompensée pour sa vertu, sa piété et sa virginité. "C’est un critère qui me gêne et sur lequel il faut sans doute revenir", s'est confié au quotidien le maire de la commune de Salency Hervé Deplanque (SE).

La virginité n’est plus depuis longtemps un critère de sélection dans les communes françaises qui continuent de célébrer la Rosière. "La vertu, ça n’est pas seulement la virginité", a précisé au Parisien le président de la Confrérie de Saint-Médard, Bertrand Tribout. "Pour autant, je ne suis pas favorable à une remise au goût du jour de cette fête. Il faut que la tradition reste dans sa pureté historique." Selon lui, il n'y aurait pas d'examen médical pour les jeunes filles si la fête est célébrée à nouveau.

"D'autres façons d'honorer les femmes"

Laurence Rossignol, sénatrice (PS) de l’Oise, ancienne ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes a émis des réserves concernant cette fête traditionnelle, déclarant au journal qu'il y avait "d'autres façons d'honorer les femmes".



Le maire de la commune doute également de l’intérêt des jeunes pour cette élection. Il évoque aussi le coût d'une telle mise en place, comme il l'a expliqué au Courrier Picard : "Si la confrérie me dit qu’elle organise, qu’elle trouve les bénévoles et un parrain ou une marraine, car cela a un coût, alors on peut le faire".



Originellement, cette tradition a été instituée par Saint-Médard, à Salency. Une quinzaine d'autres communes en France célèbrent encore la fête de la Rosière, en élisant entre autre une jeune fille "méritante", qui défile alors en robe de cérémonie lors des festivités.