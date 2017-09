Oise : quatre mois de prison avec sursis pour le viol d'une jument

publié le 16/09/2017 à 08:14

C'est un habitant de Fay-les-Etangs dans l'Oise qui a surpris le vieil homme dans le box d'une jument, au mois de mai dernier. Lorsqu'il en sort, ce dernier est couvert de poils blancs, rapporte Le Parisien. L'homme âgé de 81 ans est alors maintenu sur place par des habitants, ayant eu connaissance des agissements violents du vieil homme envers les animaux.



Mais lorsque la propriétaire de l'animal arrive sur place, elle découvre sa jument complètement affolée, alors qu'elle est "habituellement docile et calme". Un vétérinaire est alors appelé, et ses constatations font froid dans le dos. Il repère "une forte inflammation des parois vaginales" de l'animal, dues à "des pénétrations violentes et répétées".

La jument sera "indisponible pendant de longues semaines. Il a même fallu la changer de pré face au traumatisme", explique l'avocate des propriétaires de l'animal au quotidien francilien. Lors de son procès, l'accusé a d'abord nié avant de finir par reconnaître les faits. "J'aime les animaux", assure-t-il à la barre, "je ne veux pas les faire souffrir".



Il a finalement été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour le viol de la jument mais aussi pour avoir maltraité un cheval il y a trois ans.