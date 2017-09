publié le 15/09/2017 à 12:38

"Ma faute professionnelle, c'est de ne pas avoir pris en compte la pudeur de ces patientes". À la barre du tribunal correctionnel de Laval, l'ancien anesthésiste de 62 ans a nié tout "caractère sexuel" sur les gestes dont il est pourtant accusé.



Six jeunes femmes, sur le banc des parties civiles, ont toutes raconté les mêmes faits. Entre 2006 et 2013, le praticien qui exerçait à l'hôpital de Château-Gontier proposait à ses patientes des séances de mésothérapie, pour soulager des douleurs dorsales, au genou ou encore des migraines. Mais les consultations dérapaient rapidement. L'anesthésiste, qui avait pour mission de pratiquer des injonctions sous-cutanées, en profitait pour déshabiller entièrement ses patientes, et procédait à des palpations sur tout le corps des jeunes femmes.



"Je suis un peu sorti du cadre", a reconnu l'ex-médecin, suspendu de ses fonctions en 2013, un an avant sa radiation de l'Ordre des médecins, selon France Bleu Mayenne. Lors du procès, il a également été révélé que l'une de ses patientes avait été contrainte de lécher les pieds de l'anesthésiste.

Le praticien aurait fait d'autres victimes

Lors de son réquisitoire, le procureur de la République de Laval a affirmé que l'homme aurait fait d'autres victimes. "Au moins 13 auraient pu être sur le banc des parties civiles, mais les faits étaient prescrits pour certaines victimes", a-t-il expliqué.



Jeudi 14 septembre, l'ex-anesthésiste a été condamné à trois ans de prison dont 14 mois ferme. Il devra également payer près de 200.000 euros de dommages et intérêts. Celui qui a récemment été incarcéré à Brive-la-Gaillarde pour avoir, selon Le Parisien,"convaincu une vendeuse de magasin de se faire masser le pied, avant qu'il ne lui lèche", sera désormais inscrit au fichier des délinquants sexuels.