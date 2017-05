Consommation d'alcool : pas plus de 10 verres par semaine

publié le 10/05/2017 à 17:20

Le rapport publié le 4 mai par les experts de l'INCa (Institut national du cancer) et de Santé publique France estime qu'il faut rester sous la barre des 10 verres par semaine, avec au moins 2 jours sans une seule goutte d'alcool. Certains voudraient cependant qu'un message sanitaire soit indiqué sur toutes les bouteilles, stipulant que toute consommation d'alcool comporte des risques, quelle que soit la quantité. Difficile, donc, de s'y retrouver au milieu de ces consignes parfois contradictoires.



Il y a en fait un risque, en particulier de cancer (œsophage, colon, sein, foie...), qui est présent dès la consommation d'un verre d'alcool par jour. Ce risque est faible mais existe bel et bien selon la plupart des médecins interrogés, quel que soit le type de boisson consommée. Un verre de vin rouge à 12° (10cl) a le même effet cancérigène qu'un demi de bière (25cl) ou que 3cl de whisky à 40°.

Le message qu'avait essayé de faire passer l'INCa à ce sujet était resté relativement inaudible, poussant les experts à remonter au créneau en recommandant à tous les consommateurs réguliers d'alcool de réduire le rythme sous le seuil de 10 verres hebdomadaires fixé dans leur dernier rapport. Il n'y a plus, dans celui-ci, de distinction faite entre les hommes et les femmes, même si l'on sait que ces dernières sont plus vulnérables, en particulier lorsque la limite des 10 verres est dépassée. Les consignes à respecter sont donc de limiter sa consommation, de boire en mangeant si possible et d'alterner verres d'alcool et verres d'eau.