Numérique : Worldline, une entreprise de e-paiement en pleine croissance

publié le 28/12/2017 à 00:18

Worldline, le leader mondial des services de paiement électronique, est une entreprise qui se porte bien. Le 13 décembre dernier, elle a annoncé qu'elle allait recruter 750 salariés en France, dont la moitié en CDI. Et pour cause, le marché des cartes de paiement et transaction à distance explose. "Cela correspond à une croissance importante, de près de 10% par an, de l'utilisation de moyens de paiement électronique", explique au micro de RTL, Marc-Henri Desportes, le directeur général adjoint de la société.



Parmi les profils recherchés : des développeurs, des ingénieurs systèmes, des experts en sécurité informatique et des commerciaux. Charline, embauchée à l'issue d'un stage de fin d'étude témoigne : "Je parle trois langues étrangères et cela avait intéressé Worldline. J'avais aussi des expériences à l'étranger. J'ai vu que c'était une société des nouvelles technologies et j'avais envie d'intégrer ce créneau-là."

Pierre, un jeune informaticien, s'est aussi laissé séduire par un contrat en CDI. "On est une entreprise française, on a des valeurs françaises. On donne beaucoup d'autonomie et beaucoup de confiance aux jeunes. La porte des patrons est toujours ouverte, on a l'impression de faire partie d'une grande famille", confie-t-il.