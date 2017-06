L'Union européenne veut installer le wifi gratuit à travers le continent

publié le 02/06/2017 à 03:57

L'Internet pour tous. Si, encore aujourd'hui, certaines personnes sont toujours privées d'un accès facile au Web, les plus hautes instances européennes s'apprêtent à y remédier : l'Union européenne va installer le wifi gratuit dans des milliers de villes et villages. Et pour cela, aucune dépense n'est épargnée : un budget de 120 millions d'euros a été dégagé à Bruxelles pour que le plus d'européens possible aient un accès à Internet.



Des bornes wifi vont être installées d'ici trois ans dans des bibliothèques, des hôpitaux ou des squares, dans 6 à 8.000 communes européennes. Ces mesures ne concernent pas les grandes villes mais les zones blanches, là où il n'y a pas encore de réseau. On rappelle qu'en France, il existe encore 650 communes sans Internet. La demande doit maintenant être formulée par les municipalités.