Atos, le futur grand de l'électronique en France ?

publié le 13/12/2017 à 07:35

D'abord financièrement, c'est une affaire qui va dépasser probablement largement les 4 milliards d'euros. Mais c'est beaucoup plus que ça. On est en train de parler d'un univers écrasé par les géants américains et chinois. Le mariage de deux entreprises aux racines hexagonales pourrait tout simplement déboucher sur une tête de série en matière de sécurité numérique.



L'addition des compétences informatiques et de la puissance d'Atos avec le potentiel de Gemalto dans des activités stratégiques, comme la cybersécurité , les paiements électroniques, l'Internet des objets ou l'identification électronique, pourrait déboucher sur un acteur de tout premier plan mondial dans les industries du futur.

Si elles sont stratégiques, ces deux entreprises sont très peu connues. Ce sont des puissances silencieuses. Gemalto est inconnue du grand public. Pourtant ses produits gouvernent notre quotidien. Sans Gemalto, qui est présent dans quarante-huit pays, pas de carte SIM. Sans carte SIM, pas de smartphone. Sans ses puces, pas de liseuse Kindle pour Amazon ou de i-Pad pour Apple, et ni de carte bancaire.