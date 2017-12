Nouvel An 2018 : un maire envoie des strings en guise de carte de voeux

publié le 31/12/2017 à 09:02

Les vœux pour la nouvelle année sont l'occasion de faire passer des messages. Ceux du maire de Baillargues, une petite commune de 925 âmes située dans l'Hérault, ne sont pas passés inaperçus. Et pour cause, Jean-Luc Meissonnier a décidé d'envoyer 500 strings aux couleurs de la République française. Les heureux destinataires ? Emmanuel Macron, François Baroin, président de l'Association des maires de France (AMF), mais aussi les administrés de la ville de Baillargues.



Par cette initiative, l'édile dénonce la baisse des dotations de l'État qui déshabillent, selon lui, la province. "Cette année, la carte de vœux est un moyen de communiquer auprès de la population, mais aussi d'interpeller (la société et la classe politique, ndlr) par rapport à des sujets d'actualité", explique Jean-Luc Meissonnier.

Carte de #vœux @VBaillargues : le #maire J.L. #Meissonnier et son équipe font une nouvelle fois preuve d’humour et d’originalité pour nous souhaiter la bonne année #2018 ¿¿¿ pic.twitter.com/IxyLpfzjGF — Nadira Belkacem (@BelkacemNadira) 21 décembre 2017

Selon lui, les coupes opérées par le gouvernement en matière de dotations globales de fonctionnement des collectivités, notamment avec la disparition annoncée de la taxe d'habitation, "complique" la vie des maires. "J'ai voulu marquer le coup en disant que si ça continuait, nous allions nous retrouver à poil. Mais il nous reste encore un petit espoir puisqu'au congrès des maires de 2018, on aura peut-être la possibilité d'y monter en string", ironise l'édile.