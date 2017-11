publié le 16/11/2017 à 21:55

"C'est le trac et l'excitation", confie impatient le chanteur Étienne Daho invité de RTL Soir ce jeudi 16 novembre. "Je ne pouvais pas rêver d'un accueil meilleur pour ce disque", précise l'artiste. Un album assez sombre puisque Étienne Daho consacre notamment une chanson à la disparition de sa sœur. Il lui a donné le nom : Le jardin. Un autre single intitulé Les flocons de l'été raconte une période particulière, celle où l'artiste a failli mourir à l'été 2013. "Ce qui m'a sauvé c'est que j'avais un disque qui allait sortir", explique Étienne Daho. "J'avais tellement envie de vivre avec cet album que cela m'a porté", continue-t-il.

La "Dahomania" ne semble pas prête de s'achever

En 2007, l’artiste confiait avoir l'impression de ne plus rien avoir à confier sur lui, "d'avoir fait le tour de son nombril". C'est désormais le monde qui est l'inspiration de cet album-là, Blitz. "J'avais passé une étape et je suis vraiment hyper heureux d'avoir atteint ce niveau qui me permet de mieux voir les autres", explique l'artiste.



Étienne Daho trouve que même si "beaucoup de gens sont dans une complexité véritable en France", il estime que globalement il y a une "chose qui est train de revenir". L'artiste semble apaisé et assure "qu'être sexagénaire c'est bien". Deux livres lui sont actuellement consacrés, preuve que la "Dahomania" ne semble pas prête de s'achever.