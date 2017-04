publié le 04/04/2017 à 07:31

Six milliards et demi de nouveaux billets de 50 euros seront mis en circulation le 4 avril dans les 19 pays de la zone euro, dont un milliard en France. 338 millions d'Européens utilisent la monnaie unique. Erick Lacourrège, directeur général de la fabrication des billets à la banque de France, donne quelques détails sur l'arrivée de ces nouveaux billets au micro de RTL.



Il explique avoir voulu "moderniser" la précédente version de ce billet, "qui va être remplacée dans tous les distributeurs à partir d'aujourd'hui, progressivement." Les principaux changements, déjà appliqués aux billets de 20 euros, concernent la sécurité. Erick Lacourrège évoque le "nombre émeraude", au verso en bas à gauche : "C'est un nombre qui est fait avec une encre spéciale, qui change de couleur et passe d'un bleu profond à un vert et qui a aussi un effet de lumière qui monte et qui descend quand on l'incline." Il parle également d'une fenêtre transparente dans la bande métallique : "Si on la met à la lumière, en transparence, on voit le portrait de la princesse Europe." Autant de manières de renforcer les dispositifs anti-contrefaçon.

Un milliard de ces nouveaux billets, déjà présentés à l'antenne de RTL à la mi-mars, sera mis en circulation en France progressivement. Visuellement, les billets gardent la même teinte même si elle est "plus soutenue". De même, le design a été retouché. "De manière à faire une évolution mais tout cela dans la continuité."