Nord : un bébé retrouvé mort dans la rue près de Dunkerque

publié le 05/11/2017 à 12:16

Un nouveau-né a été retrouvé mort au pied d'un immeuble dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 novembre à Cappelle-la-Grande (Nord), près de Dunkerque. C’est un passant qui a découvert le bébé en arrêt cardio-respiratoire. Les secours sont alors intervenus peu après minuit, en vain, comme le relate La Voix du Nord.



Si on ignore encore qui est le père, la mère a été identifiée. Le quotidien rapporte que la police l'a retrouvée dans une habitation, non loin du lieu de la découverte, et qu'elle a été hospitalisée. Le journal évoque son état de choc, et affirme qu'elle sera placée en garde à vue après avoir subi des examens médicaux. Elle sera interrogée par la police quand sa santé le permettra.

Une enquête a été ouverte. Confiée à la sûreté urbaine du commissariat de Dunkerque, elle s'oriente sur la piste du déni de grossesse et de l'infanticide.