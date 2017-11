publié le 03/11/2017 à 22:01

Un "malheureux concours de circonstances", d'après les chasseurs. Dimanche 29 octobre à Plouescat, dans le Finistère, un homme de 52 ans a été blessé par 14 plombs, alors qu'il jardinait dans sa serre. "J'étais tranquillement en train d'arracher des plants de melon dans ma serre de 1.800 m². Soudain, j'ai entendu des coups de feu. Et j'ai été pris de douleurs. J'ai reçu plusieurs plombs. Quatre dans le bras gauche, autant dans la jambe gauche, un dans l'autre jambe, un à l'arrière du crâne et le reste dans le bas du dos", relate-t-il au Télégramme.



Après avoir été blessé, l'homme est sorti pour aller à la rencontre des chasseurs qui se trouvaient non loin. "Je leur ai crié dessus en leur disant que j'étais blessé et en leur montrant mon bras en sang. Ils m'ont regardé, mais ils sont partis. C'est de la non-assistance à personne en danger", peste l'homme auprès du Télégramme. Finalement, il a ensuite été évacué au CHU de Brest et a pu regagner son domicile le lendemain.

Les chasseurs ne voulaient pas envenimer les choses

De leur côté, les chasseurs ont expliqué qu'ils tiraient sur un lièvre dans le champ voisin. Des balles auraient ricoché sur le sol, puis auraient pris la direction de la serre. "Il était si énervé et criait tellement qu'on n'a pas voulu que les choses s'enveniment. Mais on est resté à proximité. La preuve, quand les gendarmes sont arrivés, on était encore là", plaide l'un d'eux dans le Télégramme. L'homme blessé est pour sa part toujours en arrêt de travail et a décidé de porter plainte, mercredi 1er novembre.