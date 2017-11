États-Unis : il utilise un camion de glaces pour attirer et agresser des enfants

publié le 05/11/2017 à 05:31

L'homme sévissait en Caroline du Nord, aux États-Unis, dans la ville de Durham. La police de la région est à la recherche un homme, accusé d'utiliser son camion de glaces pour attirer et agresser sexuellement des enfants. D'après le célèbre magazine américain du Time, qui rapporte les faits, l'individu, âgé de 51 ans, est recherché après avoir été plusieurs fois accusé de kidnapping et d'avoir eu un comportement indécent envers des mineurs.



D'après les autorités de Caroline du Nord, l'homme serait mis en cause par deux enfants, qui l'accusent tous deux de les avoir agressé sexuellement à l'intérieur du véhicule de vente de glaces. Les faits, distincts, remonteraient, d'après la police, à la fin du mois d'octobre dernier.

L'individu n'aurait pour l'heure pas été interpellé. La police est à sa recherche, précise le Time. L'homme serait au volant d'un camion de glaces de la marque Ford, de couleur rouge et décoré de photos de glaces à l'eau sur ses côtés.