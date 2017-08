publié le 01/08/2017 à 12:22

Découverte macabre pour les sapeurs-pompiers et les services de police de Douai (Nord). Lundi 31 juillet, peu après 11 heures, deux corps en décomposition ont été découverts dans un appartement du centre de la ville. L'odeur était insoutenable, selon La Voix du Nord qui rapporte les faits.



L'appartement, dans lequel ont pu rentrer les pompiers en passant par une fenêtre, était occupé par un couple de nationalité russe, installé en France depuis une quinzaine d'années. L'alerte a été donnée par des amis du couple qui s'inquiétaient de ne plus avoir de leurs nouvelles depuis plusieurs jours.

L'homme, âgé de 52 ans, a été retrouvé pendu. Sa femme de 54 ans gisait sur le lit. Les enquêteurs sont restés plusieurs heures sur place et ont sollicité la police technique et scientifique qui a figé la scène pour tenter de mieux comprendre les circonstances des décès. N'ayant pas constaté la moindre trace d'effraction ni de lutte dans le domicile du couple, les enquêteurs pense que l'homme se serait suicidé. Il leur appartient désormais de confirmer cette hypothèse et d'établir la chronologie précise du déroulement de ce fait divers sordide.



Transportés à l'institut médico-légal de Lille, les corps des deux défunts vont faire l'objet d'une autopsie.