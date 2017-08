Albi : la Croix-Rouge appelle aux dons après un cambriolage

publié le 01/08/2017 à 11:21

Deux cambriolages en à peine un an. Après avoir été pillée en novembre dernier, la Croix-Rouge d'Albi a encore une fois été victime d'un vol le week-end dernier, selon des informations rapportées par La Dépêche. Une plainte a été déposée à la police.





Les escrocs ont forcé portes et armoires du local pour dérober les biens. Les pertes matérielles sont estimées entre 4.000 et 5.000 euros. Du matériel informatique ainsi que 200 euros en espèces ont été volés. Les véhicules de l'association, garés dans un local indépendant, ont été épargnés.

"Je ne comprends pas qu'on puisse cambrioler une association caritative. Cela pénalise les gens que l'on aide et les bénévoles. C'est de la bêtise humaine. Je ne sais pas comment vont faire nos équipes pendant quinze jours", a déploré Florent Van Der Zyppe, président de l'unité, au quotidien local.

C'est de la bêtise humaine La Croix Rouge Partager la citation





Pour pallier ces pertes, l'association en appelle à la générosité des citoyens. "J'en appelle aux dons des particuliers pour pouvoir repartir. De toutes sortes, matériel ou financier", a confié son président.