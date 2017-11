publié le 03/11/2017 à 08:23

À l'approche des fêtes de Noël, les entreprises d’intérim sont très sollicitées. RTL a pu consulter les prévisions de Prism'emploi, l'organisme qui regroupe la majorité des entreprises de travail intérimaire.



Les embauches devraient augmenter de 12% cette année grâce à la reprise. Selon les estimations de Prism' Emploi, les agences d'intérim pourraient embaucher jusqu'à 12 % de plus que l'année dernière avec plus de 39 200 emplois saisonniers pour la période de noël.

Le secteur qui embauchera le plus cette année sera celui de la logistique et des transports. À la Poste, ce sera 3.000 emplois pour la période des fêtes. La plupart seront affectés aux centres de tri ou de distribution. Et pour cause, l'entreprise passe de un à deux millions de colis traités chaque jour à partir de mi-novembre.



Autre secteur qui va avoir recours aux saisonniers : le commerce, avec 16.800 emplois à pourvoir, notamment dans les boutiques de jouets, comme La Grande Récré où, à Noël, 50 % de la main d'œuvre est représentée par des saisonniers. En troisième position, se placent les emplois de l'hôtellerie et de la restauration avec 5.600 postes à pourvoir.