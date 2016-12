INFO RTL - Sur les 11 premiers mois de l'année, les embauches en intérim ont enregistré une forte hausse dans les secteurs du BTP, du transport et de la logistique.

> Emploi : forte hausse des embauches en intérim en 2016

par Martial You , Philippe Peyre publié le 23/12/2016 à 09:46

Notre économie serait-elle vraiment en train de redémarrer ? Il semblerait bien que oui car s'il y a bien un indice qui ne trompe pas, ce sont les chiffres de l'intérim, que RTL vous révèle ce vendredi 23 décembre.



Sur les 11 premiers mois de l'année, les embauches ont enregistré une hausse de 13% dans le BTP et de 24% dans les transports et la logistique. Deux secteurs porteurs de bonnes nouvelles, comme le rappelle François Roux, le délégué général de Prism'emploi : "Quand le bâtiment va tout va. On devrait même dire quand l'intérim va tout va puisque c'est nous qui sommes en avance sur le bâtiment", se félicite-t-il.



Ce qu'il qualifie de "vraie reprise" dans le BTP concernant l'intérim s'explique selon lui par le renforcement de la lutte très forte contre le détachement et le travail illégal, avec des contrôles réguliers sur les chantiers dans le BTP.