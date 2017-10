publié le 25/10/2017 à 09:57

"Je sais que beaucoup de parents aimeraient savoir quel prénom donner à leur enfant pour qu'il ou elle devienne président(e) de la République", lance Nicolas Domenach qui, pour répondre, s'est tourné vers "la papesse de la question", Stéphanie Rapoport, l'auteur de L'Officiel des prénoms (éditions First). "Avec elle, un premier constat s'impose : il faut éviter les noms de baptême par trop singuliers, même s'ils existent, comme Bohgosse, LolaPoupoune, Euthanasia ou Clitorine, même si vous êtes tentés", avertit le journaliste. "On s'épargnera aussi Roi David ou Alkapone, ou encore M (comme Mathieu Chédid), ou même Lého (avec un 'h' au milieu, ce qui condamne à épeler toute sa vie)", poursuit-il.



"Comme il ne faut pas choquer pour être élu, on évitera aussi Jihad", avise encore Nicolas Domenach. "À un tout autre niveau, on peut se passer aussi de prénoms qui prêtent à moqueries, tels Cerise (sur le gâteau) ou Prune (comme celles qu’on prend et qui augmentent salement)", lance-t-il. Et d'ajouter Fraise ("On ne peut plus la ramener en tout cas car ce prénom a été proscrit").

Constatant que certains prénoms sont "tombés en désuétude et font même si ringards qu'ils sont à oublier" (Raymond , Jacques, François), le journaliste affirme qu'il faut choisir "les prénoms courts très à la mode et qui sont œcuméniques en même temps que chargés d'Histoire". Parmi les plus populaires, il cite Gabriel, Hugo et Théo chez les garçons, tandis qu'on misera Louise, Léa et Lina pour les filles.