publié le 10/02/2017

Emmanuel Macron passait, jeudi 9 février, son grand oral écolo devant le WWF. C'était l'occasion de juger de son programme, notamment en matière d'environnement, alors que le projet global se fait toujours attendre. En fait, après cet exercice, on a du mal à savoir si Emmanuel Macron est un écolo ou pas. Prenons deux exemples. Sur le nucléaire, il nous dit qu'il est pour la transition énergétique, mais il ne propose pas de fermer les centrales nucléaires. À part bien sûr celle de Fessenheim, qui est déjà annoncée. Il est un peu dans la continuité de François Hollande.



Sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il nous dit qu'il y a eu un référendum et qu'il faut le respecter. Mais aussi qu'il il faudrait quand même nommer un médiateur, peut-être regarder si l'aéroport actuel n'est finalement pas suffisant, et ne pas expulser les zadistes parce qu'il n'aime pas la brutalité. Autrement dit, Macron c'est tout et le contraire de tout.

Macron ne sort pas de l’ambiguïté

La raison est simple : il y a derrière lui des gens qui pensent tout et le contraire de tout. Il y a des gens de gauche plutôt écolos et des gens de droite qui croient plus en l'entreprise et qui pensent que l'on aurait tort de se passer du nucléaire. C'est tout Macron ça, qui avance de manière à ne fâcher personne.

Emmanuel Macron applique à merveille cette vieille maxime du Cardinal de Retz, que François Mitterrand citait souvent, et dont François Hollande usait : "On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment". Visiblement, la matinée de jeudi a montré qu'il n'avait pas l'intention d'en sortir tout de suite.



Peut-il continuer longtemps comme ça ? C'est toute la question. Emmanuel Macron se contente de déclarations très optimistes sur la France, très européennes et de unes de Paris-Match pour l'instant. Ce qui est assez phénoménal, c'est que dans l'état de déliquescence d'aujourdhui ça suffit à faire de lui le finaliste des sondages.

Coqueluche de l'opinion et des médias

Il est le premier candidat sans programme. Pour le moment. Ses proches disent qu'il a dit beaucoup de choses. Mais êtes-vous êtes capable de citer une mesure emblématique proposée par Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron c'est une ambiance. Emmanuel Macron c'est enthousiasmant, c'est rafraîchissant. On a envie d'aller à ses meetings, mais on ne sait pas quel est son programme.



Il nous avait promis un programme en novembre, mais il y avait la primaire de la droite. Puis en janvier, mais il y avait la primaire de la gauche. Maintenant, il promet un programme pour le 1er mars. On va voir. Parce qu'il faudra bien à un moment qu'il ne soit pas seulement la coqueluche de l'opinion et des médias, mais qu'il dise quel président il veut être et pour quoi faire.