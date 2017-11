Nice : un avion portugais tente de décoller depuis une piste de circulation

publié le 18/11/2017 à 05:42

L’erreur aurait pu être dramatique. Jeudi 16 novembre le Bureau d’enquête et d’analyse (BEA) pour la sécurité de l’aviation civile a signalé des investigations au Portugal après un incident "grave" à l’aéroport de Nice, rapporte France 3 Côte d’Azur.



Les faits se sont déroulés le 6 novembre dernier. Durant la nuit, un avion de ligne de Portugalia-Companhia Portuguesa de Transportes Aereos S.A., a commis une erreur qui aurait pu coûter cher. Au moment de décoller pour Lisbonne, il emprunte une voie de roulage destinée à la circulation, pour prendre les airs. Sur le taxiway situé le long de la bonne piste, il atteint une vitesse de 170 km/h et parcourt 960 mètres.

"Il s’aligne sur la voie de circulation U parallèle à la piste 04L et débute le décollage. Le contrôleur détecte l’erreur quelques secondes après le début du roulement et demande à l’équipage d’interrompre le décollage", indique le signalement du BEA. "On collabore pleinement à l’enquête", explique une porte-parole de l’aéroport contactée par Le Parisien. Selon elle, cet écart de l’équipage est incompréhensible. Heureusement, la bévue n’a fait ni blessés, ni dégâts.