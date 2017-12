Météo France : 14 départements en vigilance orange neige et verglas

publié le 03/12/2017 à 23:31

La France continue de grelotter. La majeure partie des régions Grand-Est et Bourgogne Franche-Comté était encore placée dimanche soir en "vigilance orange" pour la neige et le verglas, un épisode prévu jusqu'à lundi matin 09h00, d'après Météo-France. "De rares observations de pluies verglaçantes ont été rapportées ce dimanche soir, notamment vers le Luxembourg. Mais le plus souvent ce dimanche soir les précipitations se font sous forme de neige faible", a-t-on ajouté de même source.



Pendant toute la nuit de dimanche à lundi, "de faibles précipitations" étaient attendues sur les 14 départements placés en vigilance orange, le plus souvent sous forme de neige, mais aussi "localement et temporairement" sous forme de possibles "pluies ou bruines verglaçantes". "Neiges faibles et peut-être encore quelques pluies verglaçantes peuvent persister le long des frontières de l'est en début de journée de lundi, avant de se décaler vers l'est hors de nos frontières en milieu de matinée", ont ajouté les prévisionnistes.

Vers 19 heures dimanche, la vigilance orange avait été levée dans les Ardennes, l'Aube, la Marne et l'Yonne. Cependant, "la prudence reste de mise sur ces départements" où les chaussées mouillées pourraient à nouveau geler dans la nuit de dimanche à lundi. Dans les 14 départements encore placés dimanche soir en vigilance orange, on relevait des températures "généralement comprises entre -3 et -1 degré, localement entre -1 et 0°C en plaine d'Alsace, autour de 0 degré en plaine de Saône".