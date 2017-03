Nantes : elle jette son bébé de 16 mois dans l’eau bouillante

publié le 18/03/2017 à 19:04

Son pronostic vital n’est plus engagé, mais ce bébé de 16 mois est toujours hospitalisé en soins intensifs au CHU de Nantes. Il a trois semaines, sa mère de 23 ans l’avait plongé dans une baignoire d’eau bouillante. Après avoir été entendu par les enquêteurs, cette femme célibataire, déjà mère de deux enfants, a été placée en détention provisoire et mise en examen pour violences volontaires sur mineur de moins de 15 ans.



Les enquêteurs n’ont apparemment pas été convaincus par les explications de la jeune femme, comme le rapporte 20 minutes, tandis que les urgentistes du CHU de Nantes avaient fait un signalement pour possible mauvais traitement. Brûlé de la taille jusqu’aux pieds, l’enfant de 1 an et demi a reçu des greffes de peau, mais le bébé gardera des séquelles à vie ce drame, selon 20 Minutes.