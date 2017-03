et Christelle Rebière

publié le 17/03/2017 à 13:52

Quatorze blessés légers et quatre personnes toujours hospitalisées. C’est le bilan de la fusillade qui a eu lieu le jeudi 16 mars dans le lycée Tocqueville de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. L’auteur présumé du méfait, Killian, est un jeune lycéen de 16 ans. Jérôme Viaud, le maire de la ville, répond au micro de RTL afin d’apporte quelques éléments d’information sur l’enquête.



Il explique s’être entretenu par téléphone avec le père de Killian, tard dans la nuit. Les deux hommes se connaissent bien, puisqu’il est élu au Conseil municipal. Si leur échange a été "assez court", il Jérôme Viaud explique avoir entendu un homme "déstabilisé, effondré de cette situation et de cette tragédie qui frappe son fils et sa famille". Il ajoute que s’il n’a pas pu parler avec lui d’éventuels signes avant-coureurs, il affirme que le père de l’assaillant présumé avait l’air "très surpris" de ce qui arrive. En revanche, le maire n’a aucune information sur le profil du deuxième suspect, le frère du meilleur ami de Killian.

Les blessés pris en charge

Il ignore également si Killian, apparemment fasciné par les armes, s’est procuré le fusil chez ses parents comme certains éléments d’information semblent l’indiquer. Enfin, Jérôme Viaud a donné quelques nouvelles des quatre personnes encore hospitalisées, soit trois lycéens et le proviseur, blessé d’une balle dans le bras, dont le comportement a été qualifié d'"héroïque" : "J’ai été le voir à l’issue de son opération (…) Il va bien. En se réveillant il a tout de suite demandé des nouvelles de ses élèves, de son établissement et de la réputation de son établissement. Cela démontre son implication totale dans la vie de cet établissement."

La balle, en touchant son biceps, n’a touché ni artère ni nerf ; la blessure devrait se résorber rapidement selon les chirurgiens. Certains, comme Éric Ciotti, demandent la légion d’honneur pour ce proviseur. Les trois élèves, eux aussi, vont bien. Ils ont été pris en charge "sur le plan médical et psychologique."