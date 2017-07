publié le 09/07/2017 à 20:30

Clôture endeuillée pour une rave party. Un jeune homme de 17 ans a trouvé la mort dans un événement musical organisé ce dimanche 9 juillet dans la presqu'île de Gâvres près de Lorient, comme l'ont annoncé le parquet de Saint-Nazaire et la gendarmerie nationale.



"Nous sommes arrivés sur les lieux de la 'free-party', à Gâvres vers 13h30. Nous avons trouvé un jeune homme de 17 ans, inanimé. Il a été pris en charge par les secours et évacué. Il est décédé vers 17 heures. Les causes de la mort sont inconnues pour le moment", a indiqué la gendarmerie nationale.

Une autopsie est prévue ce lundi 10 juillet, et "des prélèvements toxicologiques seront effectués pour déterminer ce que le jeune homme a ingéré", selon les précisions apportées par le parquet de Saint-Nazaire. Une centaine de personnes étaient présentes à ce rassemblement musical et festif non déclaré, selon le parquet de Saint-Nazaire. La brigade de recherches de Châteaubriant (Loire-Atlantique) a été saisie et une enquête a été ouverte.