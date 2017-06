Morbihan : 700 enfants confinés après un incendie dans une station-essence

publié le 19/06/2017 à 16:34

Près de 15 explosions ont retentit près de Vannes (Morbihan) au niveau d'une station-essence lundi 19 juin, rapporte Ouest-France. Le quartier était bouclé par les gendarmes, qui craignaient "une propagation aux soutes de carburant", raconte l'Agence France Presse. La première conséquence : pas moins de 700 enfants se retrouvent confinés dans leurs salles de classe. Les pompiers ne pouvaient intervenir pour l'instant, le site étant secoué par les explosions de plusieurs bouteilles de gaz stockées dans la station.



"Nous étions en réunion en mairie. On s’est demandé ce qui se passait car on entendait des explosions. On a aperçu la fumée de la mairie", indique Yves Questel, maire de Theix-Noyalo. Et de poursuivre : "Les dégâts matériels sont importants à la station-essence de Carrefour Market : la station gaz est partie en fumée, une dizaine de voitures environ ont pris feu avec les explosions des bouteilles de gaz…"

Vers 15h00, "le feu a pris dans un chantier, avant de s'étendre à une haie et d'atteindre la station-service du Carrefour Market", a expliqué à l'AFP le groupement de gendarmerie du Morbihan. Le supermarché de son côté "a fermé ses portes avec ses clients à l'intérieur", a précisé la gendarmerie qui a dépêché une cinquantaine de gendarmes pour boucler la zone.