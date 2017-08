publié le 10/08/2017 à 23:31

L'alerte a été donnée mardi 8 août dans la soirée. Mais à peine 24 heures plus tard, les secours découvrait leur corps, inertes et froids. Deux alpinistes sont décédés sur le Mont-Blanc, le plus haut sommet des Alpes. Ces deux Allemands ont effectué l’ascension par l’arête des aiguilles du Diable. C'est une équipe de secouristes du Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de Chamonix, aidé de l’hélicoptère de la Sécurité civile, qui a retrouvé leurs dépouilles.



Dimanche 6 août, les deux hommes, de respectivement 40 et 42 ans, ont fait une halte d'une nuit au refuge Torino, situé à 3.322 mètres d'altitude sur le versant italien du massif alpin, avant d'attaquer les derniers mètres le lendemain.

Tout devait bien se passer : la météo annoncée pour leur ascension était clémente, mais ils ont vite été pris dans une tempête. Les vents ont soufflé jusqu'à 120 kilomètres/heures a expliqué un gendarme du PGHM au Parisien. La saison estival n'a pas calmé les éléments : l'intempérie leur a été fatal et les deux hommes sont morts d'hypothermie.



En seulement quelques jours, ces tragiques décès viennent s'ajouter à celui d'un alpiniste sud-coréen de 34 ans, retrouvé sans vie dans le massif du Mont-Blanc, le 2 août dernier.