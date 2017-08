Hautes-Alpes : un enfant meurt lors d'une sortie en canyoning

publié le 02/08/2017 à 11:23

La "randonnée aquatique était réputée facile" selon Aude Menaige, substitut du procureur de la République de Gap dans les Hautes-Alpes. Mardi pourtant, un garçon de huit ans est décédé lors de ce même-parcours de canyoning sur le torrent du Couleau dans la commune de Saint-Clément-sur-Durance.

Selon Aude Menaige, l'enfant est décédé au moment d'un "passage sous un bloc rocheux qui s'est détaché au passage du mineur et est venu le coller contre la paroi". Il a fallu faire appel à d'importants moyens de secours : une vingtaine de sapeurs-pompiers ont aidé l'hélicoptère de la CRS Alpes Briançon pour dégager l'enfant en enlevant le rocher avec du matériel spécifique. La maman du jeune garçon a elle été prise en charge par les sapeurs-pompiers dans un état de choc.

Originaires du Pas-de-Calais, la victime et sa famille étaient en vacances dans les Alpes-du-Sud et faisaient partie d'un groupe de 10 personnes encadrées par des professionnels.