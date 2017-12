Millas : les obsèques de quatre collégiens ont eu lieu à Saint-Feliu-d'Avall

publié le 21/12/2017 à 15:42

Alan, Loïc, Diogo et Teddy... La mort de quatre des six collégiens décédées lors du drame de Millas a plongé la commune de Saint-Feliu-d'Avall (Pyréennées-Orientales) dans "un abîme de tristesse" comme l'a affirmé l'évêque de Perpignan. Jeudi 21 décembre dans la matinée, avaient lieu leurs obsèques.



"Votre mort plonge vos parents et vos amis dans l'incompréhension, dans un abîme de douleur mais aussi dans la colère, avec cette question : pourquoi?", a déclaré Mgr Norbert Turini, l'évêque de Perpignan au début de la cérémonie religieuse. Par petits groupes, des familles et amis des collégiens se tenaient les mains pour rendre hommage. "Voir cette foule immense cela nous réchauffe le cœur" a confié Thibault un ami des victimes au micro de RTL.

"Rien ne pourra consoler l'immense détresse des familles frappées par la perte de leur enfant", a déclaré le président Emmanuel Macron par la voix du préfet des Pyrénées-Orientales, Philippe Vignes. "Je veux assurer aux familles et à leurs proches que la France entière aujourd'hui se tient à leurs côtés dans la tristesse et la douleur".



Une foule venue de tout le département

À l'issue de la cérémonie, la foule venue de tout le département s'est dispersée dans un silence total. Les corbillards ont traversé le village une heure après la cérémonie, avant une inhumation dans la stricte intimité. À la mairie, où les drapeaux sont en berne, des bouquets de fleurs, des dessins et des petits mots ont été accrochés sur les grilles.



Les 23 passagers du car venaient de Saint-Féliu. Le véhicule a été percuté par un TER à un passage à niveau à Millas. L'enquête cherche à déterminer si les barrières étaient baissées lorsque le bus s'est engagé sur le passage à niveau. Le pronostic vital de cinq enfants reste engagé. L'abbé Benoît de Roeck a adressé des pensées pour "tous les blessés de ce terrible accident".

La conductrice du car mise en examen

La conductrice du car a été "placée sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de conduire", a précisé le procureur de la République de Marseille Xavier Tarabeux. Mercredi 20 décembre dans la soirée, elle avait été a été mise en examen pour "homicides et blessures involontaires par imprudence", selon son avocat, Me Jean Codognès.



Cette quadragénaire, mère de famille, a été hospitalisée après sa sortie "car son état de santé nécessite des soins importants", a précisé son avocat, la décrivant comme "effondrée et dans une grande détresse", outre les blessures physiques dues à l'accident. Elle conteste les faits tels qu'ils lui ont été présentés et maintient avoir vu les barrières du passage à niveau levées.