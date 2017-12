publié le 19/12/2017 à 21:23

Les barrières du passage à niveau étaient-elles ouvertes ou fermées ? Cette question majeure demeure encore sans réponse certaine, cinq jours après la collision mortelle à Millas entre un autocar scolaire et un train. Six enfants ont péri. La conductrice du bus, placée en garde à vue, maintient sa défense par la voix de son avocat.



"Ma cliente a été catégorique : les barrières étaient levées. (...) Elle a été entendue deux fois, catégorique deux fois. Je suis absolument convaincu que cette femme va réitérer ses propos", soutient Me Jean Codognès au micro de RTL.



En revanche, le procureur de Marseille évoque des témoignages faisant état de barrières fermées et des constatations matérielles allant dans ce sens. Même si les causes ne sont pas encore déterminées et que des expertises complémentaires sont attendues, le magistrat semble donc orienter son enquête vers l'erreur humaine.

En attendant que "la réalité des faits" soit établie de façon "indiscutable", l'avocat regrette cette nouvelle sortie médiatique du procureur et que cette deuxième conférence de presse n'apporte que peu d'informations nouvelles.



"Dans un dossier aussi sensible, avec un deuil aussi important, la communication doit à mon avis être maîtrisée et s'exprimer dès lors qu'il y a une avancée sur le dossier. (...) Les parents et les victimes sont dans l'attente d'une vérité, pas de propos dubitatifs ou de témoignages au doigt mouillé", conclut l'avocat de la femme qui "va mieux" physiquement mais demeure "effondrée" sur le plan psychologique.

