publié le 28/07/2017 à 17:00

Une personne a été tuée et plusieurs autres ont été blessées dans une attaque au couteau, survenue dans un supermarché à Hambourg, ce vendredi 28 juillet. La police allemande a indiqué sur son compte Twitter avoir arrêté un suspect, mais n'a pour le moment aucun élément sur ses motivations. "Nous ne disposons pas encore d'informations fiables sur le motif et sur le nombre de personnes blessées", a indiqué un responsable de la police.



Selon le journal allemand Bild, l'attaque s'est produite peu après 15 heures. L'homme suspecté aurait d'abord attaqué des passants au hasard dans la rue avant de rentrer dans le magasin situé au nord de la ville et de s'en prendre aux clients. Les autorités ont bouclé le quartier et demandent à la population d'éviter le secteur. Sur son site internet, Bild a publié une photo de l'agresseur avec un sac blanc et couvert de sang posé sur sa tête. Selon le quotidien, il aurait crié "Allah Akbar!" ("Dieu est le plus grand", ndlr) avant de passer à l'attaque.



Le suspect, qui n'a pas été identifié, a pris la fuite après l'attaque mais a été pris en chasse par des témoins qui ont alerté la police. "Il s'agit d'un attaquant solitaire. Les premières informations, faisant état d'un vol comme possible motif, n'ont pas été confirmées", a indiqué la police de Hambourg sur Twitter.