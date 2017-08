Gérard Collomb veut distinguer "migrants économiques" et "réfugiés"

publié le 07/08/2017 à 13:57

Dans une interview accordée au Journal Du Dimanche, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a abordé les projets du gouvernement concernant la politique d'immigration. Il a notamment affirmé sa volonté de privilégier l'accueil des réfugiés par rapport à d'autres motifs d'immigration.



"Si l’on ne fait pas la distinction entre le droit d’asile et les autres motifs de migrations, ce sera le droit d’asile qui sera remis en cause" a-t-il déclaré au JDD daté du 6 août. Les réfugiés font l'objet d'un statut particulier, acté par la convention de Genève : le terme désigne une personne persécutée dans son pays d'origine, qui a obtenu le droit d'asile d'un État.



Le ministre a affirmé que la France continuera d’accueillir "tous ceux qui fuient guerres et persécutions", tout en les distinguant "de ceux dont la migration obéit à d’autres ressorts, notamment économiques. [...] Nous travaillons donc à un projet de loi qui réduira à six mois la procédure d'examen du droit d'asile, mais qui permettra aussi une lutte plus efficace contre l'immigration irrégulière", a précisé Gérard Collomb.

12.000 places d’hébergement d'ici 2019

Cette distinction avait déjà été évoquée le 12 juillet par le gouvernement, lors de la présentation d’un "plan migrants" qui prévoit plus de 12.000 places d’hébergement pour les demandeurs d’asile et les réfugiés d’ici 2019.



Par ailleurs, Emmanuel Macron avait évoqué la création de centres d'enregistrement ("hotspots") pour demandeurs d'asile en Libye, pour réguler les flux de migrants en amont. Pourtant, ce type d'initiative "ne peut pas actuellement être envisagé en Libye, compte tenu de la situation du pays" a déclaré Gérard Collomb.



Concernant les 350 migrants présents à Calais, le gouvernement a également annoncé l'ouverture de deux centres d'accueil dans les Hauts-de-France afin d'éviter une nouvelle "jungle", comme celle démantelée en 2016.