publié le 28/11/2017 à 00:44

Après un long débat qui aura duré plus de deux ans, l'Europe a finalement décidé d'autoriser le glyphosate pour cinq années de plus ce lundi 27 novembre. La France et Nicolas Hulot, le ministre de l'Environnement, tablaient sur trois années seulement avant de mettre fin à l’utilisation de cet herbicide considéré comme cancérogène probable. Michèle Rivasi, député EELV, réagit à cette décision sur RTL.



Michèle Rivasi se dit "furieuse". "C'est un échec terrible" selon la députée, "parce que cela signifie que les lobbys ont gagné". Et selon elle, "La saga va se reproduire dans cinq ans". Michèle Rivasi souhaite que les pays ayant voté contre le renouvellement du glyphosate "se regroupent pour dire qu'ils sont contre malgré ce nouveau renouvellement".

"Ce qui est plus grave c'est qu'il faut une commission d'enquête pour revoir les évaluations.

Les agences européennes sont bourrées de conflits d’intérêts" affirme Michèle Rivasi qui ajoute que son camp "proposait l'élimination sur trois ans".